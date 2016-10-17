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وفاة «راكب» على متن رحلة قادمة من جوبا إلى مطار القاهرة

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وفاة «راكب» على متن رحلة قادمة من جوبا إلى مطار القاهرة وفاة «راكب» على متن رحلة قادمة من جوبا إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

توفي راكب من جنوب السودان على متن الطائرة القادمة من جوبا، إثر تعرضه لأزمةٍ قلبية أثناء الرحلة من جوبا إلى القاهرة، وتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان، ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.

وصرحت مصادر بالحجر الصحي بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن برج المراقبة تلقي إخطارًا من قائد الطائرة القادمة من جوبا، يطلب طاقم طبي للكشف على الراكب، حيث لديهم شكوك أنه توفي.

وصعد طاقم طبي فور هبوط الطائرة، وقام بتوقيع الكشف على الراكب، البالغ من العمر 53 ربيعًا، وتبين أنه توفي إثر أزمة قلبية.

وأمر الدكتور مدحت قنديل، مدير الحجر الصحي، بنقل الجثمان إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار، وتم نقله تحت إشراف محمود غنيم، مشرف الإسعاف بالمطار.

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