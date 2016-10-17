مقتل أبو موسى المغربى قائد جيش «العسرة» في الموصل

لقى الإرهابي أبو موسى المغربي، مصرعه وهو أحد أهم قادة جيش “العسرة” بتنظيم “داعش” جراء، غارات من قبل القوات الجوية والجيش العراقي والتحالف الدولي على مواقع ومقرات ومعسكرات تنظيم “داعش” الإرهابى.

وقالت مصادر محلية وأمنية، اليوم الاثنين، إن إحدى الضربات الجوية استهدف رتلا عسكريا فى منطقة الغابات بمدينة الموصل شمالى العراق، قتل خلالها الإرهابى أبو موسى المغربى وهو أحد أهم قادة جيش “العسرة” بتنظيم “داعش” وعدد من مرافقيه، غضافة إلى تدمير خمس مركبات بعضها مصفحة، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

على صعيد متصل، قدر قائد وحدات 70 بقوات “البيشمركة” الكردية شيخ جعفر شيخ مصطفى مساحة المناطق التى سيطرت عليها البيشمركة بأكثر من 40 كيلومترا مربعا فى محور الخازر شرق الموصل.

وأشار شيخ مصطفى، فى تصريح صحفي، إلى أن البيشمركة نفذت الخطة العسكرية الموضوعة وأن الخسائر فى صفوفها قليلة مقارنة بحجم الانتصار المتحقق، محذرا من أنه رغم تحرير تسع قرى لكن مخاطر العبوات الناسفة لا تزال قائمة فيها ونعمل على تطهيرها قب السماح بعودة سكانها.

ولفت مصدر عسكرى كردى ارتفاع عدد القتلى من البيشمركة إلى سبعة وإصابة 11 آخرين بينهم عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطنى الكردستانى شالاو كوسرت رسول خلال هجوم شنه التنظيم على مواقع البيشمركة فى الخازر.. مشيرة إلى انه تم نقل نجل كوسرت رسول للعلاج فى أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر اليوم انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و”البيشمركة” الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندي، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولي.. ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى “معارك تحرير الموصل” والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندي.