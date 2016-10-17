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الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين ببني سويف ‎

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الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين ببني سويف ‎ الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين ببني سويف ‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

سيطرت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، علي مشاجرة نشبت بين عائلتين في مركز ببا، مما أسفر عنه وقوع 4 مصابين بإصابات متفرقة .
> تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز ببا يفيد بنشوب مشاجرة بين عددًا من الاشقاء بقرية طوة دائرة المركز وبين “عبد الرحمن.ع. ع”، 61 عامًا، ونجله عبد الله، 26 سنة، مقيمان ببني أحمد دائرة المركز طرف ثان، بسبب خلافات النسب والمصاهرة .
> واسفرت المشاجرة عن وقوع 4 مصابين وهم الطرف الثاني بطلق خرطوش ، وتم نقلهم لمستشفي ببا المركزي وإصابة 2 أخرين تصادف مرورهم آثناء المشاجرة وهم “شعيب.ع.ض “،مساعد بالقوات المسلحة ونجله أحمد 15 عامًا، وأصيبوا بطلق خرطوش وتم إحالتهم لمستشفي المعادي .
> تم تحرير محضر بالواقعة وألقت قوات الشرطة القبض علي الطرفين.

 

 

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