وزارة الصحة تعلن خطة لمكافحة أمراض الشتاء لمنع انتشارها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الخطة السنوية الخاصة بمكافحة أمراض الشتاء والتي تهدف إلى منع حدوث تفشيات وبائية لبعض الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، والحد من أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب السحائي والحصبة والنكاف والأنفلونزا.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الرزاز هو الطريقة الرئيسية التي تساهم في نقل تلك الأمراض، حيث تؤدي الأحوال المناخية السائدة في فصل الشتاء إلى خلق ظروف مناسبة لنشر الأمراض، وتلعب العادات غير السليمة دورا كبيرا في انتقال مسبباتها من شخص لآخر.

وأوضحت أن استراتيجية الخطة تقوم على الترصد الدقيق للأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المرضية طبقا للتعريف الخاص بكل مرض والإبلاغ السريع عن هذه الأمراض، والتطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم مع إعطاء أولوية للالتهاب السحائي والحصبة والنكاف وتوفير أدوية الطوارئ لعلاج الحالات وأي تفشيات وبائية تحدث خلال فصل الشتاء، كذلك التثقيف الصحي على كافة المستويات وبكافة الطرق المتاحة فضلا عن أهمية المشاركة المجتمعية في عملية التثقيف، ورفع درجة استعدادات المنشآت الصحية ومراجعة معايير الجودة مع التركيز على البعد البيئي خصوصا في المعامل ومستشفيات الحميات.

وأضافت الوزارة أن إنجاح تلك الاستراتيجية يتطلب اتخاذ عدة إجراءات وهي تكثيف ترصد هذه الأمراض من خلال مواقع الترصد المختلفة، ومتابعة المخالطين للمصابين بالأمراض المعدية، وإبلاغ الغرفة الوقائية على مستوى الإدارات والمحافظات والمستوى المركزي بصفة فورية في حالة حدوث أي زيادة في أعداد الحالات عن الفترة السابقة.

وأوضحت أن إنجاح الاستراتيجية يتطلب أيضا تدريب العاملين على مستوى الإدارات الصحية على أعمال الترصد الوبائي لأمراض الشتاء وكيفية الاستعداد لمواجهة التفشيات الوبائية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المعامل المركزية والفرعية بالمحافظات وتزويدها بالكيماويات والكواشف اللازمة للتشخيص المبدئي والتأكيدي لأمراض الشتاء.

وبينت وزارة الصحة، في بيانها، أنها قامت بتحديد كمية الطعوم المطلوبة وتوفيرها طبقا للأعداد المستهدفة على مستوى الإدارة الصحية، وتطعيم المجموعات والفئات المستهدفة مثل طلبة المدارس بالتطعيم مثل طعم الالتهاب السحائي، وتوفير أدوية الطوارئ اللازمة للعلاج وخاصة المضادات الحيوية المختلفة والخاصة بالأمراض ذات الأولوية في فصل الشتاء.

وأكدت أنها تعمل على تكثيف الرسائل الإعلامية من خلال الثقافة الصحية وكذلك عن طريق عقد الندوات واستخدام الملصقات حيث تهدف تلك الملصقات إلى حث المواطنين على اتباع قواعد النظافة العامة والشخصية والاهتمام بالتهوية الجيدة وتعريض الملابس والأطعمة للشمس وعدم اللجوء للأدوية دون استشارة طبيب خاصة أدوية المضادات الحيوية والمسكنات وسرعة الإبلاغ عن الحالات المرضية.