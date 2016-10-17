«تشغيل الشباب والفساد والأمن القومي».. أهم محاور «المؤتمر الوطني للشباب» بمشاركة 3 آلاف شاب 300 شخصية عامة

تحت رعاية رئيس الجمهورية، ينطلق في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري وعلى مدار 3 أيام “المؤتمر الوطني الأول للشباب”.

المؤتمر الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، يأتي فى إطار تنفيذ دعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر وطنى للشباب، والتي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري فى 9 من يناير الماضي بدار الأوبرا المصرية، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، حيث قال الرئيس، خلال كلمته في الاحتفالية: «قررت أن يكون عام 2016 عاما للشباب المصرى، عامًا نبدأ خلاله التأهيل الحقيقى للشباب من خلال منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنية».

“٣٠٠٠ شاب”.. هو عدد الشباب المشاركين في المؤتمر يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين وشباب الأحزاب والعمل السياسى، بالإضافة إلى عدد من الشباب الذى سيقوم بالتسجيل للإشتراك.

“٣٠٠ شخصية عامة وخبراء متخصصين” سيشاركون كمتحدثين ومشاركين ومدراء للجلسات، بحسب بيان الرئاسة، وتم عقد أكثر من ٢٣ جلسة عامة تشتمل محاور سياسية وإقتصادية ومجتمعية والثقافة والفنون والرياضة وريادة الأعمال، كما عقد 8 ورش عمل فرعية تخصصية ومعرض فني وورشة إكتشاف مواهب.

وعن تنظيم المؤتمر، أوضح البيان، أنه يتم تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية ويعتمد على شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وعن أبرز الجلسات العامة التي ستعقد في المؤتمر، قال المكتب إنه عن رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم والفرص المتاحة للمشاركة الفعالة للشباب فى انتخابات المحليات و تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل ودراسة مسببات العنف فى الملاعب وطرق التغلب عليها وسبل تفعيل النشاط الرياضى بالمدارس والجامعات ودور الشباب فى تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ و تأثير السينما والدراما على تشكيل الوعى الجمعى للشباب وسبل تعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة لاثراء النشاط الثقافى والفني والأدبي.

“Egyouth.com”.. هو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، بحسب ما أعلنه مكتب الرئاسة.

100 ألف شاب وفتاة شاركوا في فعاليات “الحوار الوطني للشباب”

قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، في تصريحات صحفية أمس الأحد، إن فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب التي نفذتها الوزارة تحت شعار “بقوة شبابها..تحيا مصر” شارك فيها 100 ألف شاب وفتاة بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال أكثر من 400 منتدى ولقاء على المستوى القومي بعواصم المحافظات، وذلك لطرحها في المؤتمر القومي الأول للشباب الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى شهد مشاركة واسعة ومتنوعة من شباب مصر تضمنت شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب حتى سن 35 سنة ومعاوني الوزراء وأعضاء مراكز الشباب وشباب الجامعات وشباب الباحثين والمخترعين والعلماء وشباب المعاهد الأزهرية ونقابة الصحفيين وطلاب كلية الإعلام بسوهاج.

وكشف الوزير عن أن الوزارة نفذت 28 جلسة للحوار الوطني بعواصم المحافظات حول محاوره، وما يمكن إضافته وفقا لطبيعة وظروف كل محافظة برئاسة المحافظين ومشاركة النواب وممثلي الأزهر والكنيسة والمجالس القومية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلي القبائل المصرية والعربية في المحافظات الحدودية، وممثلي هيئة قناة السويس والإعلام.

وأوضح الوزير أن نسب المشاركة اختلفت من محافظة لأخرى وفق كل منها حيث بلغت 35% لمحافظات الدلتا و24% بالصعيد و19% بالقاهرة الكبرى، و13% للمحافظات الحدودية و9 % لمحافظات القناة.

“تشغيل الشباب والفساد والأمن القومي وأطفال الشوارع”.. المحاور الأساسية للمنتدى

من جانبها، أوضحت الدكتورة نعمات ساتي، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، أنه تم تحديد احتياجات الشباب لعرضها بفعاليات المنتدى من خلال استمارة استطلاع إلكتروني وربطها ببعض البوابات الإلكترونية إضافة لاستطلاع ميداني شارك فيه 7146 شابًا.

وأشارت “ساتي” إلى تحديد المحاور الأساسية للمنتدى، وهي تشغيل وتدريب الشباب والتعليم والصحة والسكان والإسكان والمرافق وتمكين الشباب والأمن القومي والفساد الإداري والمالي والقيم والأخلاق والإعلام والمرأة والسياحة والزراعة والاقتصاد والمحافظات الحدودية وأطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمحاور تخص البيئة المحيطة في كل محافظة يرغب الشباب في مناقشتها.

ولفتت إلى أن برنامج المنتدى تضمن ورش عمل تفاعلية أدارها منشطو مراكز الشباب والتعليم المدني، ومنسقو البرلمان، والكوادر الشبابية المؤهلون للتواصل مع الشباب؛ لاستعراض ومناقشة الخطة التنفيذية الخاصة بكل محافظة ومناقشة أبرز المشكلات والقضايا وطرح الحلول والأفكار والمبادرات الشبابية للخروج بوثيقة توصيات لكل محافظة برؤى الشباب لطرحها على مؤتمر الشباب القومي الأول المقرر عقده في شرم الشيخ.