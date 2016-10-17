البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه وسط تراجع جماعي لمؤشراتها

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الاثنين اثر جني أرباح على الأسهم القيادية، وسط توقعات باستمرار الاداء العرضي لحين تحريك سعر الصرف.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 2.24% ليسجل مستوى 8243.32 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 3.04% مسجلا 1283.75 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 2.86 % ليبلغ مستوى 8142.76 نقطة.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 2.19 % ليبلغ مستوى 336.4 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 1.7 % مسجلا 787.14 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5مليار جنيه ليبلغ مستوى 411.9 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 969,65 مليون جنيه.