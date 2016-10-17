تقرير: 3 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر في استراليا

أوضح تقرير نشره مجلس الخدمات الاجتماعية الاسترالي، اليوم الاثنين، حول معدلات الفقر في البلاد لعام 2016، أن 3 ملايين مواطن بينهم 731 ألف و300 طفلاً يعيشون تحت خط الفقر.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس (جهة مستقلة) أن عدد الاطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر في استراليا زاد بنسبة 2 بالمئة خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة، وأن هؤلاء الأطفال يشكلون 17.4 بالمئة من مجموع أطفال البلاد.

وتعليقاً على التقرير قالت الدكتورة كاساندرا غولديا رئيسة مجلس الخدمات الاجتماعية، إنّ ازدياد نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر في استراليا، مدعاة للخجل.

وأضافت غولديا “على مدار 25 عاماً واقتصادنا مستمر في الازدهار والنمو، غير أننا لم نستطع توفير الظروف الملائمة لأطفالنا كي يبدؤوا مسيرتهم نحو المستقبل بشكل جيد “.

جدير بالذكر أن البنك المركزي في استراليا التي يبلغ عدد سكانها قرابة 24 مليون نسمة، لم يتمكن من إنعاش الاقتصاد رغم تخفيض نسبة الفائدة إلى 1.5 بالمئة، وبحسب معطيات العام الحالي، فإن نسبة البطالة في عموم البلاد وصلت إلى 5.7 بالمئة، فيما استقرت نسبة التضخم عند 1.3 بالمئة.