بلاغ يتهم محافظ الإسكندرية بالامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة

تقدم الدكتور سمير صبري، محام بالنقض والدستورية العُليا، اليوم الإثنين، ببلاغٍ عاجل ضد محافظ الإسكندرية الجديد، لامتناعه عن تنفيذ قرارات إزالة مشروع “سيتي لايت”، حسبما أفاد مرسلنا.

وقال صبري – في بلاغه – إن رئيس حي المنتزة أول، أصدر (64) قرار إزالة للمخالفات والبناء بدون تراخيص لعقارات مشروع “سيتي لايت”، مشيرًا إلى أنه تم إخطارالمحافظ وإنذاره – رسميًا – منذ الـ (6) من سبتمبر الماضي، لتنفيذ هذه القرارات التي صدرت في خلال الفترة من (2012 حتى 2015).

وأضاف أنه ” بالرغم من إخطار المحافظ بأن هذه المخالفات تصل من الجسامة لما يهدد أرواح وأموال المواطنين، وبالرغم من تعليمات رئيس الجمهورية بتنفيذ قرارات الإزالة على جميع العقارات المخالفة فورًا، إلا إنه امتنع عن الإزالة لأسباب غير معلومة”.

والتمس مقدم البلاغ – في نهاية بلاغه – إحالة المحافظ إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة محافظ الإسكندرية، فيما قدم صور رسمية من قرارات الإزالة.