قوات الاحتلال تقتحم مدرسة دار الأيتام بالقدس ردًا على «إلقاء حجارة»

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدرسة دار الأيتام فى القدس القديمة، واعتقلت مدير التربية والتعليم سمير جبريل.

ونقلت وكالة ”معا” الفلسطينية عن سوسن الصفدى مسئولة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مبنى مدرسة دار الأيتام بالبلدة القديمة، واعتقلت مدير التربية والتعليم واقتادته إلى مركز شرطة القشلة، بحجة إلقاء الحجارة من المدرسة باتجاه أفرادها.

وأضافت سوسن الصفدى أن القوات الإسرائيلية عرقلت انتظام الدوام المدرسى فى المدرسة، لافتة إلى أن القوات اقتحمتها الأسبوع الماضى عدة مرات، واعتقلت سمير جبريل، كما استدعت مدير مدرسة الأيتام محمد الأطرش وأبعدته عن القدس القديمة لمدة 45 يوما.

وأضافت سوسن الصفدى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات بين طلبتها فى هذه الأثناء، فور خروجهم من المدرسة.