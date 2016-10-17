بالصور.. ضبط 1050 لتر لبن منتهي الصلاحية ببني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

ضبطت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف خلال حملة تفتيشية علي الأسواق بمركز سمسطا 1050 لتر لبن منتهي الصلاحية وفاسد بمطروح في الأسواق .

وتمكنت حملة من إدارة الطب الوقائي، قادتها الدكتورة أمنية حسن مدير الإدارة وعدداً من موظفي مكتب مراقبة الأغذية بمركز سمسطا، من ضبط تاجر ألبان بدائرة المركز وبحوزتة 450 لتر من الألبان منتهية الصلاحية وتبين فسادها معبأة داخل براميل بلاستيك خطرة .

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة يقودها أحد التجار بدائرة سمسطا محملة بعدداً من البراميل البلاستيكية ومعبأة بـ60 لتر من الألبان الغير صالحة للإستهلاك الامي والتي تبين وجود حشرات نافقة بها ورواسب .

تم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرر المحاضر اللازمة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .