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بريطانيا تشيد بعملية تحرير الموصل وتعتبرها خطوة لتحرير العراق من «داعش»

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بريطانيا تشيد بعملية تحرير الموصل وتعتبرها خطوة لتحرير العراق من «داعش» بريطانيا تشيد بعملية تحرير الموصل وتعتبرها خطوة لتحرير العراق من «داعش»

عملية تحرير الموصل

وصفت البريطانية، العملية العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل، بأنها خطوة نحو الأمام لتطهير كامل العراق من “داعش”.

وقال توبياس الوود، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، في بيان له: إن”عملية استعادة الموصل تعد خطوة صحيحة نحو الأمام لتطهير كامل العراق من داعش، وقادرة على نقل أهالي الموصل بعد الحكم الوحشي الذي استمر سنتين نحو مستقبل أفضل”.

وأشار إلى أن العملية لن تكون سهلة بالنسبة لقوات الأمن العراقية، إلا أنهم سيتجاوزونها، مضيفا: “المملكة المتحدة التي تعد جزءا من قوات التحالف الدولي، عازمة على مواصلة دعمها العسكري والإنساني للحكومة العراقية من أجل تحقيق الاستقرار”.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الإثنين، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة “العراقية” شبه الرسمية.

بينما قال بيان صادر عن وزارة البيشمركة إنه بداية من الساعة الرابعة من فجر الإثنين بالتوقيت المحلي (1:00 تغ)، بدأ في وقت متزامن تحرك البيشمركة (جيش الاقليم الكردي)، من جبهة الخازر شرق الموصل، والجيش العراقي من جهة كوفر والقيارة جنوبها، ضمن عملية استعادة الموصل من تنظيم “داعش”.

ويشارك في معركة الموصل قوات الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والبيشمركة، وقوات الحشد الشعبي (غالبيتها من الشيعة)، وقوات الحشد الوطني (سنية)، والتحالف الدولي.

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