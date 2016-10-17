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رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارًا بمنع التدخين داخل المستشفى الجامعي

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رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارًا بمنع التدخين داخل المستشفى الجامعي رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارًا بمنع التدخين داخل المستشفى الجامعي

جامعة بني سويف

المراسل: محمد شعبان

أحال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، كلًا من “ص .ع .أ” و”م.أ.م” إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية تقرير من مدير الأمن الإداري لكلية الطب البشري، يفيد بأنه أثناء مرور حملة النبوبتجي في الوردية، الأربعاء الماضي، لاحظ وجود “2″ من المرافقين للمرضي المحجوزين تم ضبطهما أثناء تعاطيهم لمواد مخدرة داخل سجائر أمام غرفة الغاز داخل المستشفي .

وعلى الفور تم اصطحابهم إلي نقطة الشرطة بالمستشفي، وتم عرضهم على أمين الشرطة النوتيجي .
> وتم تحرير محضر رقم “1090″ بتاريخ 12/10/2016، لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق القانون بقسم شرطة بندر بني سويف.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس الجامعة قرارًا بمنع التدخين نهائيًا داخل المستشفى الجامعي وتوقيع عقوبات صارمة على من يثبت أنه يدخن داخل المستشفى .

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة ترسيخ القيم التربوية والشخصية السوية والإلتزام بالقيم وآداب وأخلاقيات العمل والتمسك بمدونة سلوك الطلاب وإعطاء رسالة قوية إلى كافة أطراف منظومة الجامعة في أهمية الالتزام وإتباع السلوك القويم واحترام الأعراف، مشيرًا إلى أن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة والإدارة والشفافية للقضاء على الظواهر السلبية التى تعيق المجتمع نحو التقدم والازدهار أيًا كان أشكالها أو أنماطها أو موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة.

 

 

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