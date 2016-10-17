بالصور.. تطوير شارع الجلاء بالسويس

واصلت محافظة السويس تنفيذ خطة تطوير الطرق داخل المحافظة من أجل رفع كفاءة الطرق، وقام مسئولى حى السويس فى المحافظة بمواصلة تطوير ورصف شارع الجلاء الرئيسى.

ويضم شارع الجلاء مبنى محافظة السويس وديوان عام المحافظة ومديرية أمن السويس ومجمع المحاكم وعدد آخر من المنشآت الأمنية.

وقال اللواء عبدالعظيم محمد، رئيس حى السويس، أننا نقوم بتنفيذ التكليف الصادر من محافظ السويس اللواء أحمد حامج بتطوير شارع الجلاء ورفع كفأتة.

وأوضح عبدالعظيم محمد، أنه تم إزالة الطبقة الأسفلتية القديمة ثم تم التطوير والرصف وازيلت البلدورات القديم وتم وضع الحواجز التى تفصل بين الطريقين وهى فكرة المحافظ اللواء أحمد حامد.

وأشار رئيس حى السويس، إلى أنه حاليا جارى تنفيذ خطط تطوير الطرق والشوارع الجانبية بالحى ورصفها.

وكانت محافظة السويس قامت بتنفيذ خطط تطوير شارع الجيش الرئيسى الذى يربط معظم إحياء المحافظة وتطوير طريق مصر – إيران وعدد من الطرق الأخرى.

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