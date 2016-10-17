حصة أبناء المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي

لأبناء المشاهير حصة في الإعلام، المقروء، والتي ازداد حجمها وقيمتها العاطفية لدى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فكل نجمة تتسابق لعرض آخر أخبار ابنها أو ابنتها التي تمشي، على ما يبدو على خطى والدتها.

11 ألف دولار ثمن فستان ابنة بيونسيه

شاركت النجمة العالمية "بيونسيه"Beyonceفي حفل الـ MTV Awards برفقة ابنتها "بلو آيفي Blue Ivy"البالغة من العمر 4 سنوات. وكشفت صحيفة Elle المختصّة بالموضة، أن فستان "بلو آيفي" حمل توقيع دار أزياء الأطفال MischkaAok، وبلغ سعره 11 ألف دولار أميركي.

الجزء العلوي من فستان الطفلة المدللة مكوّناً من الذهب، كما أن التاج الذي زينّت به شعرها، مصنوع من حبوب من الألماس، وهو من تصميم محل المجوهرات الأغلى في العالمLorraine Schwartz .

نورث ويست على خطى والدتها كيم كردشيان

نشرت كيم كردشيان البالغة من العمر 35 عاماً صورة لطفلتها نورث ويست البالغة من العمر 3 أعوام، وهي ترتدي حذاءها العالي غير آبهة بقياسه.

وأرفقت النجمة الصورة بتعليق كتبت فيه: "طفلتي بدأت تسرق أحذيتي". وأضافت كيم: "يشار إلى أن كيم كردشيان تهتم كثيراً بإطلالات ابنتها الصغيرة، وتحاول أحياناً تنسيق ملابسها مع ملابس صغيرتها؛ مما يؤكد أن نورث ستكون الوريثة الأولى لتاريخ عائلة كردشيان.

الصور الأولى لابنة ليف تايلر

نشرت النجمة الشهيرة "ليف تيلر" الصورة الأولى لمولودتها على إحدى صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الطفلة، التي تحمل اسم لولا، في الصورة، وهي بحضن والدتها البالغة من العمر 39 عاماً.

كما نشرت ليف صورة أخرى مؤثرة مع ابنتها وهي ترضعها صباحاً، ما أحدث ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أشاد محبّو النجمة باعتمادها الرضاعة الطبيعية لطفلتها.

يذكر أنّ ليف أنجبت مولودتها الثالثة، وهي الثانية لها من زوجها دايف غاردنر.

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