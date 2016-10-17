اكتشفي نبض جنينك بنفسك

قديماً كانت الداية تضع أذنها فوق بطن الحامل وتطلب من الجميع الإنصات لكي تسمع نبض الجنين، وبعد ذلك أصبحت سماعة الطبيب وسيلة لسماع نبضه، ولكن كيف تكتشفين بنفسك أن جنينك قد بدأ ينبض؟

الدكتور محمد يحيى استشاري طب النساء والولادة يشير إلى الملاحظات التالية بخصوص نبض الجنين يجب أن تأخذها كل حامل في الحسبان خاصة إذا ما كانت حاملاً لأول مرة:

• يبدأ نبض الجنين في عمر ما بين خمسة وستة أسابيع، ويقصد به أنه يمكن مشاهدته عن طريق السونار أي التصوير التلفزيوني.

• في حال حدوث بعض المغص المتواصل أو تقلصات في الرحم أو أن أعراض الوحم قد بدأت قوية ثم خفت أو اختفت، فهذا يعني أن الجنين قد مات ولا يوجد نبض وهذا في الثلث الأول من الحمل.

• قد يكون الحمل خديجاً وبالتالي لا يمكن ملاحظة نبض الجنين.

• ليس صحيحاً أن أي شخص يمكنه سماع نبض الجنين في الشهر الأول من الحمل مثلاً بمجرد وضع الأذن على منطقة الحوض.

• تضع الداية إصبعها على سرة الحامل، وفي حال وجود نبض فهي تشعر بفقاقيع هواء تحت السرة مباشرة، وهذا يؤكد وجود نبض وأن الحمل قد حدث، وكانت تستخدم هذه الطريقة قديماً قبل اختراع السونار والسماعة الطبية.

• نزول إفرازات دموية أو بنية اللون يعني أن نبض الجنين ليس على ما يرام وهناك إنذاراً بالإجهاض.

• يكون كيس الحمل صغيراً وبداخله المضغة والمضغة التي ذكرت في القرآن الكريم يحدث داخلها النبض ولذلك يحرم الإجهاض في ذلك الوقت وفي كل وقت، وليس حسبما يشاع أن الإجهاض جائز قبل أن تتم الحامل شهرها الرابع.

• لا تتوقع الحامل بمجرد أن يفوت موعد دورتها الشهرية أن يستطيع الطبيب أن يكتشف نبض الجنين لأنها يجب أن تزيد على موعد دورتها الأخيرة مدة ثلاثة أسابيع حتى يمكن تحديد نبض الجنين والتأكد من سلامته.