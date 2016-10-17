تطوير 35 كيلو متراً طرقات خدمية وتركيب 517 عمود إنارة في أبوظبي

كشفت بلدية أبوظبي عن تطوير ورصف طرق بطول 34.80 كيلو متراً طولياً كطرق خدمية للفلل والمباني في العاصمة.

وأكدت البلدية أن تطوير مرافق البنية التحتية في العاصمة يعد أولوية، وهدفاً استراتيجياً على أجندة بلدية مدينة أبوظبي، مشيرة إلى أن الوصول إلى بنية تحتية عصرية ومتكاملة وفقاً لأرقى المعايير العالمية يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من قيادتنا الرشيدة.

وأشارت البلدية إلى أنه تم تركيب 517 عمود إنارة في مداخل الفلل والمباني وطرق الخدمة والمواقف حتى نهاية أغسطس 2016، ضمن الجهود التي قامت بها لتطوير ورصف الطرق المحيطة بمداخل بيوت المواطنين وإنارة مداخل البيوت والفلل في أبوظبي.

وأضافت البلدية أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها يأتي تجسيداً لخطة التطوير الشاملة لأبوظبي وضواحيها 2030، وضمن إطار حرص النظام البلدي واستراتيجيته الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات ومعايير عالمية.

وأشارت البلدية إلى إنشاء 7545 موقف مركبات و725 مدخلاً، بالإضافة إلى إنشاء 291 مطباً لتخفيض السرعة و97 منطقة لعبور المشاة بالقرب من الفلل والمباني. كما تم تركيب 2531 لوحة مرورية عبور للمشاة و500 لوحة إرشادية متنوعة، في إطار الخطط اللازمة لتطوير الخدمات العامة وتحسين مستوى العيش والمرافق الخدمية في مدينة أبوظبي.