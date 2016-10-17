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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ جان ايف لو دريان وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له وبحث معه علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها وتطويرها.

جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها وجهود البلدين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في "مبادلة" والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وميشال ميرالييه سفير فرنسا لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين لوزير الدفاع الفرنسي.
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