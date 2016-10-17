مد سريان العمل بالأرض المجاورة لمركز النيل للإعلام بالإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية قراراً بمد سريان العمل الخاص بقرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 4425 متر مربع بدون مقابل لصالح هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية جديدة بمحافظة الإسماعيلية بالأرض المجاورة لمركز النيل للإعلام، وفقا للحدود والإبعاد المحددة من الحد البحرى مركز الإعلام بطول 45.08 متر مربع والحد الشرقى أرض ملك هيئة قناة السويس بطول 89.93 متر والحد الغربى طريق الكوكاكولا بطول 113.43 متر والحد القبلى أرض ملك هيئة قناة السويس بميل جهة القبلى بطول 43.7 متر مع مراعاة عدم استخدام المساحات المذكورة فى غير الغرض المخصصة من أجله.

وأشار المحافظ إلى أنه فى حالة المخالفة تسحب الأرض فوراً ويعتبر قرار التخصيص لاغيا وكأن لم يكن وعلى جميع المختصين العمل بهذا القرار وتنفيذ كل ما يتضمنه.