تمكنت قوات الأمن من إحباط تسلل 46 شخصًا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، عبر الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وتلقى اللواء مختار السنباري، مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط 46 متهمًا وهم: متهم من القاهرة و17 من المنيا، و7 من قنا، و3 من الدقهلية، ومتهم من المنوفية، ومتهم من أسيوط، و3 من البحيرة، و4 من بني سويف، و3 من الفيوم، و4 من كفر الشيخ، ومتهمان من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية.

وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا وسياسيًا وعرضهم على النيابة المختصة.