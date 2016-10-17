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قورتولموش: تركيا مستعدة لاستقبال “مئات الآلاف” من الموصل

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قورتولموش: تركيا مستعدة لاستقبال “مئات الآلاف” من الموصل قورتولموش: تركيا مستعدة لاستقبال “مئات الآلاف” من الموصل

نعمان قورتلموش

قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين، أن تركيا مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين المحتملين الذين قد يفرون من مدينة الموصل العراقية بعد أن بدأت عملية مدعومة من الولايات المتحدة لطرد تنظيم “داعش” من المدينة.

وأضاف قورتولموش للصحفيين فى تصريحات بثت على الهواء أن تركيا، على الرغم من ذلك لا تتوقع تدفقا للاجئين إذا تم تنفيذ العملية “بالطريقة الصحيحة”.

وحذرت أنقرة مرارا من أن عملية الموصل قد تثير نزاعا طائفيا، وأنقرة على خلاف مع بغداد بشأن الوجود العسكري التركي فى معسكر شمال العراق وبشأن من يجب أن يشارك فى الهجوم على ثانى أكبر مدن العراق.

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