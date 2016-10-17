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تجديد حبس رقيب شرطة متهم بتهريب مواد مخدرة لمحبوسين 15 يوماً

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تجديد حبس رقيب شرطة متهم بتهريب مواد مخدرة لمحبوسين 15 يوماً تجديد حبس رقيب شرطة متهم بتهريب مواد مخدرة لمحبوسين 15 يوماً

>كتبت أمانى الأخرس

جدد قاضى معارضات محكمة جنح حلوان، حبس رقيب شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء "موس" ، للمتهمين المحبوسين بسجن 15 مايو المركزى.

وأمر القاضى بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعامل المتخصصة لفحصها.

 

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث سجن 15 مايو المركزى، عن تورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالسجن، بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء "فرد موس" للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

 

وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله تمكن رئيس المباحث من القبض على المتهم وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 40 قرص ترامادول، و40 قرص تامول، و50 "فرد موس" و40 قرص ابتريل.

 

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات، بغرض تهريبها إلى المتهمين بغرف حجز السجن، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم.

 


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