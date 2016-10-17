النيابة تسلم بندقية "ميدو كالوظه" بدسوق للسلاحليك

قرر محمد عبد الغني، وكيل نيابة دسوق تحت إشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ تسليم البندقيه الألية التي تم ضبطها مع" ع .ع.أ" وشهرته "ميدو كالوظه" مسجل شقي خطر لقي مصرعه أثناء تبادل النيران مع قوة أثناء إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي وإصابته رئيس المباحث ومعاونه ورجلى شرطة، كما قررت النيابة تسليم المخدرات التي تم ضبطها " بودرة هيروين وحشيش للمعمل الكيماوي بمديرية أمن كفر الشيخ للفحص، و6830 جنيه ضبطت بحوزته لخزينة المحكمة، كما قررت النيابة الاستعلام عن حالة الضباط المصابين.

كانت النيابة قررت تشريح جثمان " ع.ع.أ" الذى لقى مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه تنفيذا لحكم قضائي، بعدما بادل القوة اطلاق النيران فأصيب أربعة من أفرادها هم "الرائد علاء السكران"رئيس مباحث قسم دسوق" حيث أصيب بطلق ناري في الصدر وتم إحالته لمستشفي دسوق ثم للمستشفي العسكري بكفر الشيخ للعلاج والنقيب أحمد الزعفراني, معاون المباحث الذي أصيب بعدة طلقات نارية بالصدر وبأماكن مختلفة وتم إحالته لمستشفي الشرطة بالإسكندرية لخطورة حالته، وإبراهيم المنياوي عريف شرطة، وعبد العزيز هليله" وأصيبا بطلقات نارية بأماكن مختلفة .

كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشبخ تلقى اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، ومباحث بندر دسوق ، أن قوة توجهت عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة ، لإلقاء القبض علي "ع.ع.ا" وشهرته ميدو كالوظه مسجل شقي خطر مطلوب في عدد من القضايا.