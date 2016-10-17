هل هذه اطلالات نانسي عجرم الأكثر جرأة خلال مسيرتها الفنية؟

من المعروف عن نانسي عجرم أنها واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي أناقة، وأن اختياراتها في الموضة تكون ـ في أغلب الأحيان ـ صائبة جداً ومميّزة، خصوصاً عند تنويعها في اختياراتها بين النمط الكلاسيكي الراقي والنمط العصري الجريء.

وخلال مسيرتها الفنية، لاحظنا أن نانسي عجرم قد تحدّت المحظور بضع مرات في إطلالاتها التي بدت جريئة وغير متوقعة، إذ تنوعت اختياراتها الجريئة بين إطلالاتها في فساتين السهرة المكشوفة عند منطقة الصدر أو منطقة الظهر، كما في فساتين السهرة القصيرة التي رأيناها على المسرح أو على السجادة الحمراء، وكذلك في التنسيقات العصرية التي اعتمدتها في بعض المناسبات، حين اختارت الشورت القصير، أو تنسيقات التنورة مع التوب القصيرة التي كشفت فيها عن منطقة الخصر، من دون أن تظهر هذه الإطلالات مُبتذلة أو رخيصة على نانسي عجرم، بل أظهرت نانسي ناعمة وأنثوية، لا سيّما أنها عرفت كيف تنسّقها مع اكسسوارت مميزة ومع تسريحات شعر ومكياج ناعم.

شاهدي معنا بالصور إطلالات نانسي عجرم الأكثر جرأة خلال مسيرتها الفنية، وأخبرينا رأيك بها.