أسطورة التصوير "ايلين" تحدثنا عن تعاونها مع مجموعة القُرى الراقية

كشفت Chic Outlet Shopping® من فاليو ريتيل (Value Retail) عن حملتها لموسم خريف/شتاء 2016 التي تتضمن تعاوناً مبتكراً جديداً مع أسطورة التصوير الفوتوغرافي "إيلين فون أنرويرث" Ellen Von Unwerth. وتحتفل حملة الأزياء الراقية بمجموعة القرى في أرجاء أوروبا، وتعرض أساليب مميزة نابضة بالحيوية يمكن التعرف عليها في القرى في موسم خريف/شتاء هذا العام.

وكان معها هذا الحوار:

قلتِ سابقاً أنك توجهين العارضين في الموقع وكأنهم يمثلون في فيلم – كيف تحققين التوازن بين العفوية والهيكلية في صورك؟

طاقم العمل مهم جداً، ويجب أن يجيد العارضون العاملون معي التمثيل بعض الشيء. فيصبح من السهل شرح السيناريو لهم، ومنحهم حرية التمثيل بعفوية في الوقت ذاته. والأمر شبيه بصناعة فيلم إلى حد كبير. فمن الجيد وجود توجيه محدد في البداية والبدء بفكرة معينة، ثم الحصول على حرية الارتجال ضمن هذا المفهوم.

القرى هي مواقع في الهواء الطلق، شبيهة إلى حد ما بمواقع عروض الأزياء أو البوليفار. كيف كان هذا إلهاماً لكِ؟

الموقع كان رائعاً، حيث توفرت لنا المساحة الكافية لإعداداتنا! وتمكنت الفتيات من التحرك بحرية وبشكل مغري ومثير في أروقة القرى.

ما هو الإكسسوار المفضل لديك (للتصوير أو الارتداء)، ولماذا؟

أنا أعشق الإكسسوارات الغريبة في تصويري! أحب تصوير الإكسسوارات والنظارات والقبعات والمجوهرات المثيرة للاهتمام. أما في حياتي الشخصية، فأفضل التمسّك بما عندي، بإكسسوارات أحببتها لفترة طويلة من الزمن.

هل يمكنك اطلاعنا عن عناصر الإلهام التي وجديتها في المدن التالية؟

لندن، باريس، ميلان، مدريد، برشلونة، انا أسافر حول العالم طوال الوقت، وأعتقد ان هذه المدن ملهمة لأسباب مختلفة.

كيف تصفين تجربة التسوق التي خضتيها في قرية لافالي؟

اكتشاف قرية لافالي كان رائعا، وذهب الجميع للتسوق بين جلسات التصوير.

اكتشفي في الحملة الجديدة،كيف أصبحت Chic Outlet Shopping® وجهة السعادة #destinationhappy لعشاق الأزياء والسفر والتسوق الفاخر في هذا الخريف والشتاء. وتقدم مجموعة من الصور الحيوية والملفتة روح المرح الفريدة الموجودة في القرى بأسلوب "إيلين" Ellen المميز في التصوير.