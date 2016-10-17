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20 % ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أغسطس

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20 % ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أغسطس 20 % ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أغسطس

ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 20 % ليبلغ 125.72 خلال شهر أغسطس 2016 (أولي)، مقابل 104.77 خلال شهر يوليو 2016 (نهائي)،

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين – في البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2016 – السبب في ذلك إلى انتهاء فترة الإجازات والعمل وردية واحدة (رمضان – عيد الفطر).

وأضاف أن الرقم القياسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بلغ 140.68 خلال شهر أغسطس 2016، مقابل 141.52 خلال شهر يوليو 2016 بنسبة انخفاض 0.6% بسبب انخفاض معدل طلب السوق المحلي وقرب الانتهاء من طباعة مستلزمات العام الدراسي.

وأوضح أن الرقم القياسي لنشاط الصناعات التحويلية الأخرى سجل 114.28 خلال الفترة المذكورة مقابل 123.65 خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 7.6 %، بسبب تراجع أوامر التصدير للأدوات الكتابية وحالة السوق المحلي التي أدت إلى انخفاض الإنتاج مع قرب الانتهاء من الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية وصل إلى 132.64 خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 111.69 خلال الشهر السابق عليه بنسبة ارتفاع 18.8%، بسبب زيادة الطلب على مادة الجلوكوز (بسبب ارتفاع السكر) وأيضا زيادة في معدل إنتاج مصانع منتجات المخابز لتغطية احتياجات عيد الأضحى والاستعداد لبدء العام الدراسي.

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