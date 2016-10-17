وفد من وزارة الخارجية التركية يتوجه لبغداد

توجه وفد من وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، لمناقشة التطورات الأخيرة في العراق مع المسؤولين العراقيين.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، إن مستشار وزارة الخارجية التركية، أوميت يالتشين يترأس الوفد، الذي سيجري لقاءات مع المسؤولين العراقيين.

ومن المتوقع أن تناقش اللقاءات وضع القوات التركية الموجودة في معسكر بعشيقة، والعملية العسكرية التي بدأت فجر اليوم ضد تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، والمسائل الإقليمية التي تهم البلدين.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة “العراقية” شبه الرسمية.

بينما قال بيان صادر عن وزارة البيشمركة إنه بداية من الساعة الرابعة من فجر الإثنين بالتوقيت المحلي (1:00 تغ)، بدأ في وقت متزامن تحرك البيشمركة (جيش الاقليم الكردي)، من جبهة الخازر شرق الموصل، والجيش العراقي من جهة كوفر والقيارة جنوبها، ضمن عملية استعادة الموصل من تنظيم “داعش”.

ويشارك في معركة الموصل قوات الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والبيشمركة، وقوات الحشد الشعبي (غالبيتها من الشيعة)، وقوات الحشد الوطني (سنية)، والتحالف الدولي.