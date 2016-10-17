شرطة المرافق تضبط شخصين إنتحلا صفة موظفى تراخيص بالجيزة

مراسل«ONA»:

نجحت مباحث شرطة المرافق بالجيزة، فى ضبط شخصين انتحلا صفة موظفى إدارة التراخيص بالمحافظة، ويقومان بالمرور على أصحاب العقارات تحت الانشاء بمنطقة أرض اللواء، وتقاضي مبالغ مالية وايهام أصحاب العقارات أنهم مسئولان عن متابعة وتحرير محاضر مخالفات البناء .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هناك مجهودات مكثفة تبذل فى مجال مكافحة جرائم النصب وإنتحال صفة الموظف العام لافتاً الى أنه يتم مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على منعها والحد من ارتكابها وحماية الوظيفة العامة وقدسيتها من المتلاعبين بها وبأحكام القانون.

وأكد العقيد ياسر شعير رئيس مباحث شرطة المرافق، أنه تم ضبط المتهمين خلال ترددهم على أحد المواطنين مالك عقار بشارع المدينة المنورة بأرض اللواء بالعجوزة عقب ورود معلومات وبتفتيش المذكورين عثر بحوزتهم على خرائط مساحية ومستندات لايهام ضحاياهم بطبيعه صفتهم .

وأشار الي أنه تم تحرير محاضر بالواقعه وعرض المتهمان على النيابة العامة والتى قررت حبسهما أربعة أيام علبى ذمة التحقيقات.