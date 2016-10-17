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«بيبسي» تسعى لخفض نسبة السكر في مشروباتها

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«بيبسي» تسعى لخفض نسبة السكر في مشروباتها «بيبسي» تسعى لخفض نسبة السكر في مشروباتها

شركة بيبسي – تعبيرية

تسعى شركة “بيبسي” لتطبيق خطة تهدف إلى مكافحة مشكلات منها البدانة، من خلال خفض كمية السكر في مشروباتها الغازية حول العالم بحلول عام 2025.

ومن المقر أن تعلن “بيبسي”، اليوم الإثنين، أن ثلثي مشروباتها على الأقل سيحتوي على 100 سعر حراري أو أقل من السكر المُضاف لكل 12 أوقية “أونصة” بحلول عام 2025، بعد أن كانت 40 بالمائة من مشروباتها تحتوي على هذا القدر.

وتعتزم “بيبسي”، تنفيذ الخطوة بإنتاج المزيد من المشروبات التي تخلو من السعرات الحرارية، أو التي تحتوي على نسبة ضئيلة منها، إلى جانب إدخال تعديلات على المشروبات الموجودة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد تعرض الشركة وغريمتها شركة “كوكاكولا”، لضغوط متزايدة من خبراء الصحة والحكومات التي تلقي عليهما باللوم في تفشي البدانة ومرض السكري.

وتشمل أهداف بيبسي لعام 2025 – أيضًا – خفض نسبة الصوديوم والدهون المشبعة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 15 بالمائة في المناطق التي تعاني من نقص المياه بحلول عام 2025، وخفض بنسبة 20 بالمائة لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، في سلسلة إمدادات الشركة بحلول عام 2030.

 

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