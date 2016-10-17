ضبط 13 مليون قرص مخدر و3 كجم مشغولات ذهبية وألماس في حملة للداخلية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شارك بالحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ على مدى شهر كامل – الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومصلحة أمن الموانىء.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 576 قضية متنوعة، شملت فى مجال تهريب البضائع، ضبط 380 قضية، عبارة عن ملابس جاهزة، أجهزة كهربائية، أدوية بشرية، مستلزمات طبية، مستحضرات تجميل أجنبية، جلد طبيعى، مبيدات حشرية، إطارات كاوتش، أدوات منزلية، قطع غيار سيارات، أجهزة محمول، سجائر أجنبية، أكسسوار حريمى، وفى مجال تهريب النقد، عن ضبط 61 قضية عملات أجنبية ومحلية مختلفة، وفى مجال تهريب الآثار، عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 16 قطعة أثرية مختلفة.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال تهريب المواد المخدرة، عن ضبط 52 قضية، بمضبوطات بلغت 11 كجم من نبات البانجو المخدر، و528 جم من مخدر الحشيش، و20 جم من مخدر الهيروين، و130 جم من مخدر الماريجوانا، و13 مليونا و218 ألفا و795 قرصا مخدرا، وفى مجال تهريب المعادن النفيسة، عن ضبط 5 قضايا، بمضبوطات بلغت 2 كيلو و682 جراما من المشغولات الذهبية، و99 جراما من المشغولات المرصعة بالماس، وفى مجال تهريب الألعاب النارية، عن ضبط 74 قضية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق..ويجرى مواصلة الحملات الأمنية الموسعة على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بها.