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«المنير»: نجاح «القيمة المضافة» يُحسب للحكومة و«المالية»

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«المنير»: نجاح «القيمة المضافة» يُحسب للحكومة و«المالية» «المنير»: نجاح «القيمة المضافة» يُحسب للحكومة و«المالية»

عمرو المنير، نائب وزير المالية، – أرشيفية

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحًا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية، بل ونجاحًا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح المنير – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – أن وزارة المالية مصممة على السير في طريق الإصلاح الضريبي الشامل الذي يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب، ويرتقي بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الوزير حريص على سرعة إقرار كل ما من شأنه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين، ومعالجة الملفات التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن وزير المالية يؤكد دومًا حرص الوزارة على التغيير الحقيقي، وترسيخ منظومة تستمر في المدى الطويل، بغض النظر عن تغير الأشخاص، مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكلٍ عصري وعادل، وهو المبدأ الذي طالما نادى به الجميع.

 

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