قاضي «مذبحة كرداسة» يمنع محرري الصحف الحزبية والخاصة من حضور الجلسة

قرر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، منع محرري الصحف الحزبية والخاصة من حضور جلسة اليوم في إعادة إجراءات محاكمة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

كما قرر رئيس المحكمة – حسبما أفاد مراسلنا – أن يكون حضور الجلسة متاحًا فقط لمحرري الصحف القومية، وقناة النيل للأخبار.

وكانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين “الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة – التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم – والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، فضلًا عن إتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة”.