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تداول 508 ألف طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الماضي

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تداول 508 ألف طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الماضي تداول 508 ألف طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الماضي

موانيء البحر الأحمر (أرشيفية)

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن موانيء البحر الأحمر شهدت تداول 508 ألف طن بضائع عامة بموانيها خلال شهر سبتمبر الماضى بكمية وارد 303 الف طن و صادر 205 الف طن.

شهد ميناء سفاجا تداول 254 الف طن بضائع عامة بكمية وارد 131 الف و صادر 123 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 26 الف طن بضائع عامة بكمية وارد 7 الاف طن و صادر 19 الف طن.

واضاف يوسف ان مينائى السويس و الزيتيات شهد زيادة فى كمية تداول البضائع خلال نفس الفترة حيث شهد ميناء السويس تداول 29 الف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 34 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 6 الاف طن و صادر 23 الف طن بضائع.

بينما شهد ميناء الزيتيات استقبال 159 الف طن بوتاجاز و بروبلين بنسبة زيادة 51 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى فيما شهد ميناء القصير تصدير 40 الف طن فوسفات.

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