غدًا.. «هنا العاصمة» يقدم سبقًا من داخل محطة نووية روسية على «CBC»

تدخل كاميرا برنامج “هنا العاصمة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية “CBC”، محطة نووية روسية لتكون “CBC” أول قناة في العالم تنفرد بهذا السبق.

ومن المقرر إذاعة الحلقة في تمام التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء .

وتتابع الحديدي – خلال الحلقة – رحلة إنتاج الطاقة من الوقود المخصب إلى الكهرباء.

وتطرح الإعلامية لميس الحديدي – خلال الحلقة – الأسئلة الأهم عن مستقبل مشروع الضبعة في مصر، وتناقش الخبراء والعلماء في السلامة الخاصة بالمحطة النووية والنفايات، فضلًا عن مناقشة التكلفة الاقتصادية الخاصة بالمحطة النووية.