مكياج لتكوني أصغر سناً على طريقة Cameron Diaz

على الرغم من بلوغ الممثلة وعارضة الأزياء السابقة Cameron Diaz سنّ الأربعين، فإنها ما تزال من أكثر نجمات هوليوود جمالاً وجاذبية وشباباً، وهي تتمتع ببشرة دائمة الإشراق والنضارة نتيجة حفاظها على وضع المكياج بطريقة صحيحة لإخفاء جميع عيوب بشرتها، بالإضافة إلى حرصها على التخلّص من المكياج يومياً بالمزيل المناسب قبل النوم، في الوقت الذي تترك بشرتها دائماً تتنفس من دون مكياج، في أيامها العادية.

إليك سيدتي أهم ستة أسرار تقدّمها لك Cameron Diaz:



1-أسرار نضارة البشرة: تقوم Cameron Diaz بـ تقشير بشرتها أسبوعياً وغسلها يومياً قبل وضع المكياج حتى تكون بشرتها نضرة ونظيفة ومستعدة لاستقبال المكياج، كما أنها لا تهتمّ بشراء منتجات البشرة باهظة الثمن، بل تقوم بشراء المنتجات الأكثر ملاءمة لبشرتها.

2-الكريم التمهيدي: تقوم Cameron Diaz بوضع الكريم التمهيدي على بشرتها قبل وضع كريم الأساس لتمهيد بشرتها لاستقبال المكياج، مما يزيد من طبيعة مكياجها وصفاء مظهرها.

3- سر العيون الجذابة: تقوم Diaz باستخدام كريم الإخفاء المناسب للون بشرتها، فتقوم بوضعه حول عينيها من الداخل إلى خارج منطقة العين مع التدليك بطريقة بسيطة للحصول على عيون طبيعية.

4-سر توهج بشرتها: تحرص Diazعلى وضع كريم الأساس بشكل متساوٍ مع الاهتمام بتوزيعه جيداً حتى لا يشعر أحد بوجوده، كما أنها تقوم باختيار كريم الأساس المناسب والقريب من لون بشرتها، إلى جانب حرصها على وضع أحمر خدود ورديّ ومناسب للون بشرتها لإبراز نضارة بشرتها بشكل طبيعي وغير مبالغ فيه.

5-سر العيون المشرقة: تقوم Cameron Diaz باستخدام الكحل الأسود أو الأزرق الرقيق على خطَّي الرموش العلوي والسفلي، ثم تقوم بوضع بطانة من ظلال اللون الأسود الداكن أو الظلال المناسبة لملابسها.

6-سر العيون الجذابة: دائماً، تهتم Diaz باختيار الماسكرا التي تساعد على توسيع عينيها وإظهار لونهما، بالإضافة إلى الاهتمام بتغيير لون الماسكرا للتغيير من جاذبية إطلالتها في كل مرة.