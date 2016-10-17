تعديل اتجاه كوبرى محمد بدوى بوسط مدينة المنيا عقب إغلاق الكوبرى العالى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن تعديل فى أحد اتجاهات كوبرى محمد بدوى بوسط المدينة، حيث أصبح خط سير الكوبرى "دخول المدينة" من اتجاه عزبة الخشابة إلى مدرسة ناصف الإعدادية، مع الحفاظ على خط سير الكوبرى "خروج من المدينة" من شارع محمد بدوى إلى اتجاه سكة تله، والأخر باتجاه طريق مصر أسوان، باتجاه كفر المنصورة.

يأتى تغيير اتجاه الكوبرى ليصبح بديلا للقادمين من غرب المدينة، وذلك عقب إغلاق الكوبرى العالى "الملك فاروق" بسبب بدء أعمال الإصلاح والترميم لأجزاء من الكوبرى تعرضت لهبوط أرضى فى الجانب القبلى باتجاه الغرب، كما تم تعديل اتجاه الطريق الأرضى للكوبرى "ترعة الرى"، ليصبح من شارع محمد بدوى إلى طريق مصر أسوان.

من جانيه، أكد العقيد محمد رشاد مدير إدارة المرور، أنه تم وضع علامات إرشادية وأسهم للاتجاهين على الكوبرى، كما تم تعيين خدمات مرورية على مدار 24 ساعة.

وكان عصام البديوى محافظ المنيا، قد عقد اجتماعا مع مدير إدارة المرور، مدير مديرية الطرق، ورئيس المدينة لمناقشة وبحث بدائل للكوبرى العالى حال إغلاقه، بهدف تخفيف الازدحام المرورى والتيسير على المواطنين.