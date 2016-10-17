«مصدر» يفوز بجائزتين عن عرضين في مجال تكنولوجيا الفضاء

أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا عن فوز طلبته وأساتذته بالجائزتين الأولى والثالثة من أصل ثلاث جوائز عن عرضين توضيحيين حول نظم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك خلال الورشة العلمية السنوية الثانية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ التي شاركت فيها رائدة الفضاء الأميركية السابقة مارشا ايفينز.

وهنّأت الدكتورة بهجت اليوسف، المدير المكلّف في معهد مصدر، الأساتذة والطلبة على إنجازهم وما يبذلونه من جهود متواصلة لدعم تحقيق طموحات الإمارات في مجال الفضاء.

وتهدف الورشة التي نظمها «مركز محمد بن راشد للفضاء» إلى معالجة التحديات العلمية الناشئة عن طبيعة الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وقد تم منح الجائزة الأولى عن عرض توضيحي بعنوان «أنواع محلية جديدة من الطحالب الدقيقة لتأسيس بيئة مناسبة للإنسان على المريخ»، وقام بتقديمه أحمد الحارثي، طالب الدكتوراه في الهندسة الكيميائية في معهد مصدر. وشارك في إعداد العرض التوضيحي الفائز كل من الدكتورة عائشة المرزوقي والدكتور هيكتور هرنانديز.

في حين نال الجائزة الثالثة عرض توضيحي بعنوان «روبوت لاستكشاف المياه المالحة في المريخ وإمكانية استخدامها في عمليات استكشاف الإنسان للمريخ» ضمن مسابقة «ملصق اكتشف المريخ» وقدم العرض التوضيحي عبد الله عيسى شريف، طالب في هندسة وإدارة النظم، إلى جانب أدهم محمد عقيل هادي الخاج ومنار المزروعي، الطالبان في برنامج الهندسة الميكانيكية.