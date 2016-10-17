شرطة دبي تعلن عن رادار يرصد مخالفات كتف الطريق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تصميمها وتطويرها لرادارا جديد متخصص فقط برصد مخالفات كتف الطريق، وذلك خلال معرض جيتكس 2016 والذي تشارك فيه شرطة دبي بمنصتي عرض و18 خدمة ذكية تقدمها 10 إدارات.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن هذا الرادار يتميز عما سبقه بدقته العالية ووضوح صورته، وتمكنه من رصد مرتكب المخالفة مع الاحتفاظ بصورة أمامية أو خلفية، وفيديو مدته 10 ثواني منذ لحظة دخول صاحب المركبة المنطقة الممنوعة.

وقال العميد المزروعي إن الرادار الجديد ذو صناعة محلية ومهمته مراقبة ورصد مخالفات التجاوز من كتف الطريق وحالات العبور في المناطق المخالفة، مؤكدا أن هذا الفعل شديد الخطورة نظرا لاحتمالية اصطدام المركبات المخالفة بسيارات متوقفة بمحاذاة الخط، كما أنها منطقة مخصصة لسيارات الشرطة والاسعاف والطوارئ.

وأضاف العميد المزروعي أن الرادار في حال رصده لأي مركبة مخالفة يقوم بتخزين ملف معلومات شامل على وحدة كمبيوتر النظام الخاصة به، وببرنامج خاص ذي فعالية لتحديد المنطقة المحظور سير المركبات عليها وضبط المركبات المتجاوزة.

من جانبه، أوضح المقدم محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، أن هذا الرادار الذكي أثبت نجاحه بالتجربة العملية، حيث تمكن من رصد مخالفي كتف الطريق، واحتفظ بصورة للمركبة المخالفة التي تكون إما أمامية أو خلفية، وفيديو عالي الجودة، كل ذلك بالتاريخ والوقت واسم المكان.

وتابع المقدم محمد أن الرادار الجديد يتميز بصغر حجمه وخفة وزنه ما يسمح بنقله من منطقة لأخرى بسهولة تامة، وإعادة ترميزه وفقا لموقعه الجديد، والتحكم به عن بعد أو عن طريق كابل الانترنت، كما أنه مزود بكاميرا رقمية عالية الدقة تلتقط الصورة بالأشعة تحت الحمراء دون إضاءة، ويغطي مسافة 50 مترا.

وبيّن المقدم محمد أن النظام قادر على الاحتفاظ بآلاف من ملفات توثيق المخالفات بالصور والفيديو، مضيفا أن عملية نقل البيانات إلى كمبيوتر الإدخال في المكتب يمكن أن تتم عن طريق LAN USB أو 3G wireless ، وذلك بعد أن تتم المعالجة في الكمبيوتر بواسطة البرنامج الخاص بالنظام الذي يقوم بذلك بشكل تلقائي.

وأشار إلى أن تركيب وتشغيل الرادار يمكن أن يتم بطريقتين، الأولى كنظام متحرك من جانب الطريق باستخدام البطاريات والحامل الثلاثي، والثانية بوضع النظام في صندوق خاص "تركيب ثابت" وتشغيله بواسطة مصدر كهرباء رئيسي يبلغ 230 فولت أو بواسطة نظام الطاقة الشمسية.

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