وزير النقل يبحث مع «الفرنسية للتنمية» تمويل مترو الأنفاق وترام الإسكندرية

التقى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، صباح اليوم الإثنين – خلال زيارته الحالية لباريس – بقيادات الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتناول اللقاء، متابعة مساهمة الوكالة في تنمية مشروعات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو “العتبة – إمبابة – الجيزة”، والمقرر له أن يبدأ العمل خلال أقل من شهر من الآن عقب الانتهاء من جميع الإجراءات التمويلية والتعاقدية.

وبحث سعيد، آخر إجراءات تمويل مشروع تطوير “ترام الرمل” بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تُعرض آخر إجراءات تمويل المشورع على مجلس إدارة الوكالة للموافقة النهائية خلال الشهر المقبل.

أ ش أ