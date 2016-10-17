4أشقاء يجمعون مدخرات مصريى الخارج ويستبدلونها بـ15مليون جنيه بالسوق السوداء

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط 4 أشخاص بأسيوط، لقيامهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين فى الخارج بالعملات الأجنبية، والتعامل بالسوق السوداء.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام 4 أشقاء فى أسيوط ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار فى النقد الأجنبى، من خلال قيام الأول والثانى بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك، بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكى، وتسليمها للرابع ليقوم بدوره بصرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن فارق سعر العملة.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكابهم للوقائع، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت 15 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.