وزير النفط العراقي لسفير مصر: نسعى لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الغاز

شدد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين بين بلاده ومصر في قطاع النفط وتنفيذها على أرض الواقع، وتوسيع مشاركة الشركات النفطية المصرية في العقود الاستثمارية التي تعلن عنها الوزارة وخصوصا ما يتعلق بتطوير البنى التحتية وقطاع التصفية والغاز.

وبحث وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الاثنين، مع سفير مصر لدى العراق أحمد درويش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

وأكد اللعيبي خلال اللقاء ضرورة تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات لاسيما في قطاع صناعة النفط والغاز.