السيسي يوجه بضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، نتائج الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحًا أنها أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء في حدود 1500 ميجاوات.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، على أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل.

كما أكد الرئيس على أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة