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تأجيل إعادة محاكمة «جرانة» و«المغربي» في اتهامهما بالتربح لـ 16 يناير

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تأجيل إعادة محاكمة «جرانة» و«المغربي» في اتهامهما بالتربح لـ 16 يناير تأجيل إعادة محاكمة «جرانة» و«المغربي» في اتهامهما بالتربح لـ 16 يناير

زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، إلى جلسة 16 يناير المقبل.

جاء ذلك على خلفية اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، فضلًا عن الإضرار العمدي بالمال العام، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وأمانة سر أيمن القاضي.

وكانت محكمة الجنايات، قضت – في مارس 2013 – ببراءة “جرانة”، و”المغربي”، فضلًا عن عدد من رجال الأعمال في اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الغردقة، بينما طعنت النيابة على الحكم.

وألغت محكمة النقض – في وقت الحق – حكم البراءة، وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات، لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

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