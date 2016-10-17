«الداخلية» تقدم مساعدات لـ31 أسرة وتوقع الكشف الطبي على 1000 حالة بالإسكندرية

قدّمت وزارة الداخية بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالإسكندرية، مساعدات عينية لـ 31 أسرة، وتوفير متطلباتهم ولأولادهم من مستلزمات المدارس، فيما وقعت الكشف الطبى على 1000 حالة مرضية بمنطقة محرم بك.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمواطنين باعتباره ركيزة أساسية من ركائز العمل الشرطى تجاه المجتمع والاهتمام بالحالات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وإيماناً من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضرورة تحقيق التواصل المجتمعى مع المواطنين البسطاء والوقوف على مشكلاتهم وإحتياجاتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم وتحقيق الترابط والمشاركة المجتمعية مع المواطنين، ومن خلال تحرى الدقة عن أكثر الحالات إحتياجاً للمساعدات نظراً لظروفهم المادية والاجتماعية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلى عن تقديم المساعدة لـــ(31) حالة من الأسر الأشد احتياجاً بدائرة قسم شرطة محرم بك، وتوفير متطلباتهم وأولادهم من مستلزمات المدارس، وبالتنسيق مع مديرية الصحة وبعض المستشفيات تم إعداد قافلة طبية ضمت جميع التخصصات بدائرة قسم شرطة أول العامرية حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1000 حالة مرضية.

ومن ناحية أخرى قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بوضع ملصقات ولوحات إرشادية بأماكن ظاهرة للمواطنين المترددين على مبنى مركز شرطة أطفيح، وإنشاء كرفان بمدخل مركز شرطة أطفيح لتقديم الخدمات المختلفة لذوى الاحتياجات، وتوزيع عبوات من المواد الغذائية على المواطنين الأشد إحتياجاً بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما تم تزويد مكتب حقوق الإنسان بقسم شرطة العمرانية بكرسى متحرك لتسهيل تعامل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل ديوان القسم، وتخصيص مكتب بدائرة قسم أول شرطة 6 أكتوبر لتلقى شكوى المواطنين من ذوى الإجتياجات الخاصة وتكليف ضابط حقوق الإنسان بالقسم بفحص الشكوى والعمل على حلها، تم توفير أماكن مخصصة لدخول ذوى الإحتياجات الخاصة لديوان قسم شرطة أول 6 أكتوبر لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر وتوفير كرسى متحرك لمساعدتهم على التنقل .