مؤشرات البورصة تتراجع تحت ضغوط البيع من المستثمرين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين، لم تقوى على ردعها المشتريات الأجنبية والعربية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.97 % ليسجل مستوى 8350.42 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.05% مسجلا 1310.16 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.97 % ليبلغ مستوى 8300.9 نقطة.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 1.07 % ليبلغ مستوى 340.24 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.72 % مسجلا 794.97 نقطة.