ضبط 43 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمحافظتي «السويس والغربية»

مراسل«ONA»:

قال مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة، إنه في إطار ضبط كافة صور استغلال المواطنين والتصدي الحاسم لمرتكبي جرائم الغش التجاري وعرض السلع الفاسدة مجهولة المصدر واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها في السوق السوداء، تمكنت مباحث التموين بالسويس من ضبط تاجر يخزن 15 طنا من السكر المدعم ويقوم بإخفائها من أجل بيعها بسعر أعلى، حيث اعترف المتهم بحصوله على حصص تموينية مدعمة من تموين السويس.

وكان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لمباحث التموين بقيام تاجر يدعى “علي .أ.ع”، بتخزين حصص تموينية من السكر حصل عليها لتوزيعها على المواطنين، ثم قام بإخفائها، وبمداهمة مخزن التاجر، تم ضبط 15 طنا و400 كيلو سكر مدعم يستعد لبيعها بأعلى من السعر المقرر، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس، وجار عرض المتهم على النيابة العامة.

وفي المنوفية، شنت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الاثنين، حملة تموينية موسعة وذلك لضبط اﻷسعار والتصدي لتجار السوق السوداء ومصادرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية، أسفرت عن ضبط 28 طنا من السكر داخل مصنع طحينة بطريق قويسنا – شبين الكوم قام مالكه بتجميعها وحجبها عن الجمهور لبيعها بأسعار مرتفعة.

كما تمكنت مباحث التموين، من ضبط 40 طنا من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % مخصص للمخابز البلدية داخل فرع مطحن سلندرات 15 مايو بمدينة شبين.

وقال مصدر أمني بمديرية اﻷمن – في تصريح صحفية،اليوم الاثنين، إن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 6 أطنان أرز و3 أطنان دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر داخل محل سلع غذائية بقرية كفر عشما بالشهداء و625 كيلو جرام أرز مجهول المصدر بمحل سلع غذائية بقرية ميت خلف بشبين الكوم.