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ضبط 300 طن أرز و3 ألاف عبوة سجائر مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

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ضبط 300 طن أرز و3 ألاف عبوة سجائر مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية ضبط 300 طن أرز و3 ألاف عبوة سجائر مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث والتجارة، ومديرية أمن الغربية في ضبط كمية كبيرة من السلع المهربة جمركيا، والمخزنة بغرض البيع في السوق السوداء.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قد وجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمكافحة كافة صور الغش التجاري، ومحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية، لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 300 طن أرز شعير، و3 ألاف و130 عبوة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع غير مسدد عنها الرسوم الجمركية، مخزنة بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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أونا

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