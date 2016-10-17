النيابة الإدارية تحقق مع أخصائية اجتماعية أجبرت طالبات على خلع ملابسهن بالفيوم

أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، أخصائية اجتماعية أجبرت طالبات على خلع ملابسهن في مدرسة بالفيوم إلى التحقيق العاجل.

وكان مركز معلومات النيابة، رصد ما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ الـ 12 من أكتوبر الجاري، بعنوان: ” أخصائية اجتماعية تجبر طالبات على خلع ملابسهن في مدرسة بالفيوم”.

وجاء في تفاصيل الخبر، أن أخصائية اجتماعية بإحدى مدارس الفيوم أجبرت طالبات أحد الفصول بالصف الثاني الإعدادي على خلع الزي المدرسي، والبقاء بالملابس الداخلية، وذلك بعد أن فقدت إحدى الطالبات هاتفها المحمول، فتقدمت بشكوى إلى مدير المدرسة الذي كلف الأخصائية الاجتماعية، وتدعى “ج. ز” بتفتيش البنات فأجبرتهن على خلع ملابسهن.

ووجه رئيس الهيئة – بناءً على ما سبق – نيابة الفيوم القسم الثاني المختصة بسرعة إنهاء التحقيقات، والحزم في توقيع عقوبة مشددة متى ثبت الجرم التأديبي قبل المخالفة لما فيه من شذوذ في مسلك موظف عام يستوجب المساءلة لاسيما مع استهتارها بخصوصية الطالبات، وإتيانها بتصرف ما كان يفترض صدوره داخل صرح تعليمي.