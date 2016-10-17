جابر نصار يعلن عن توأمة بين جامعتى القاهرة ودمياط

اعتذر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عن عدم التواجد فى مؤتمر كلية التربية بجامعة دمياط.

وقال فى مكالمة هاتفية على الهواء سمعها كل الحاضرين عبر مكبرات الصوت بمسرح كلية التربية: "ظروف قاسية وخاصة حالت دون حضورى لهذا المؤتمر".

وتابع نصار: "إن دمياط بلدى التى شهدت مولدى ونشأتى فى قلبى ووجدانى وتكريمى على هامش هذا المؤتمر له طعم خاص وهو أغلى تكريم لى فى حياتى لأنه من أبناء بلدى".

وأعلن نصار عن قرب التوقيع على توأمة ما بين جامعتى القاهرة ودمياط فى الكليات المتناظرة، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون علمى وتبادل للخبرات وعلى كافة المستويات.

وتابع أن محافظة دمياط ولادة ومصنع الرجال وأخرجت لمصر عباقرة وعلماء أثروا الحياة العلمية والثقافية.

وعقدت كلية التربية بجامعة دمياط اليوم الاثنين المؤتمر السنوى العشرين والدولى الأول لكلية التربية بعنوان "تطوير سياسات وبرامج مؤسسات التعليم العالى فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة" يومى 17، 18 أكتوبر 2016 بمقر كلية التربية برئاسة الدكتور السيد محمد عبد المجيد – عميد الكلية.

وتستمر فعاليات المؤتمر اليوم وغدا وسيتم عرض الرؤى العلمية والمنطلقات الفكرية للنهوض بالتعليم العالى (سياسات، وبرامج، ومعايير)، والتى من شأنها تحديد موقع مؤسسات التعليم العالى على الخريطة الإقليمية والعالمية، وتقليل الفجوة بما يساهم فى تحقيق التنمية المأمولة بما يضمن مستقبل جديد للأجيال القادمة عن طريق أداء متميز وفعال لمؤسسات التعليم العالى لدورها الرئيسى والمرتبط بتحقيق التنمية الشاملة.