موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى توقف حركة القطارات فى قنا عقب وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين واقتحام مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى بزعم الاحتفال بعيد العرش وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 472 لسنة 2016، والذى ينص على أن يكون وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.

رحب مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى القاهرة عمرو طه، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى أطلقتها مصر اليوم، مؤكدا أنها نقطة هامة للغاية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إقرار قانون من قبل مجلس الشعب، وهو ما يؤكد على التزام الحكومة بمواجهة الهجرة غير الشرعية .

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2020 اليوم، نيابة عن رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل، وذلك وسط توقعات بإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل البرلمان اليوم.

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، بزعم تأدية بعض الصلوات بمناسبة "عيد العرش" اليهودى، فيما أدى بعضهم طقوسهم الدينية عند أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، بحراسة من قوات الاحتلال الخاصة.

قرر عمرو الحسيني رئيس نيابة أول طنطا فى محافظة الغربية إخلاء سبيل نصار سليمان مواليد 13/12/1976 من عرب 48 وتسليمه متعلقاته وجواز سفره وإلى الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات حياله، وذلك بعد أن حجزته النيابة أمس الأحد على تحريات الأمن الوطني بطنطا بعد ان تم ضبطه فى ساحة المسجد الاحمدى بعد الاشتباه فيه.

تخلص طالب بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من حياته بشنق نفسه لرفضه استكمال التعليم.

تسببت الاشتباكات المسلحة بين عائلتى العتامنة وبيت عبد القادر فى إخلاء التلاميذ والطلاب من مدارس بقرى فاو غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، فيما ترددت أنباء عن وقوع 5 مصابين وضحايا جراء الاشتباكات المسلحة.

وقعت اشتباكات مسلحة بين عائلتى العتامنة وبيت عبد القادر اليوم الاثنين، تبادل طرفاها إطلاق الأعيرة النارية بسبب خلافات الثأر، مما تسبب فى توقف حركة مرور 3 قطارات.

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، عن تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة العراق الشقيقة، مع بدء معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، متمنياً نجاح العملية وتحقيق النصر المنشود .

نجحت القوات الأمنية العراقية فى السيطرة على منطقة النمرود جنوب شرقى الموصل وحمام العليل جنوب المدينة، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز منذ قليل.

دعا المحلل السياسى الإيرانى على أكبر فرازى، بلاده لإظهار حسن النوايا تجاه مصر، وأن تعلن استعدادها لتأمين احتياجات مصر من البترول، دون الدخول فى منافسة مع دول أخرى.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة التقارير المتعلقة باستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها بالمحافظات فى مختلف القطاعات.

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر العالمى لدار الافتاء المصرية، والذى يعقد تحت عنوان " التكوين العلمى والتأهيل الافتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة"، ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من الوزراء والسفراء والعلماء ورجال الدولة.

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة آثار الشرقية " موقع توابيت أبو ياسين " والمنطقة البالغ مساحتها 9 أفدنة و5 قراريط بمركز الداخلة بالوادى الجديد أراضى أثرية.

منذ زمن بعيد، الأغلبية العظمى من المجتمع ينظرون إلى «المريض النفسى» نظرة قاصرة، تجعله فى الغالب لديه إحساس أنه منبوذ، على الرغم من أن المرض النفسى يعد مرضًا عاديًا من الممكن أن يصاب به أى منا، خاصة فى ظل الظروف الحياتية والضغوط، التى نتعرض لها بشكل مستمر هذه الأيام.. «اليوم السابع» انتقلت إلى «مستشفى المعمورة للطب النفسى»، بالإسكندرية التابعة إلى وزارة الصحة، والتى تعد ثالث أكبر مستشفى لعلاج الأمراض النفسية فى مصر، لتتعرف على أحوال المرضى والمستشفى.

تُجرى اليوم الاثنين انتخابات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شرسة فى عدد من اللجان على رأسها لجنتى حقوق الإنسان والإسكان وذلك بعد زيادة عدد أعضاء كل منها، حيث عدد أعضاء اللجنة الأولى من 38 عضوًا إلى 64، واللجنة الثانية من 29 عضوًا إلى 49 عضوًا، ويرى البعض أن هذه الزيادة هى استقطاب لصالح بعض المرشحين على رئاسة اللجان لكى يرجحوا كفتهم فى الانتخابات.

تستعد لجنة حقوق الإنسان لمعركة ساخنة بانتخابات اللجنة على الوكالة، حيث سيتقدم للترشح كل من النائبة مارجريت عازر عضو ائتلاف دعم مصر، وحسين غيتة عضو حزب الوفد، والنائب محمد الغول، والنائب على بدر.

يعقد عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا بعد قليل، بعد رفض الطعن الذى تقدموا بها أمس الأحد، احتجاجًا على زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 64 نائبًا.

بعد قرار غرفة شركات السياحة، إرجاء التعامل فى أى نشاط يخص رحلات العمرة فى الفترة الحالية، سواء بنشر الإعلانات أو الاتفاقات مع أى جهات لتنظيم رحلات العمرة، كذلك الامتناع عن أى تعاملات مع المواطنين، تعرف على أسباب بداية الأزمة.

رصدت كاميرا “video7” قناة اليوم السابع المصورة، مجموعة من المقتنيات النحاسية القديمة تعود إلى القرن التاسع عشر ميلاديا. وتضم المقتنيات النحاسية: "ماكينات الحياكة.. آلة السكسفون النحاسية.. مكاوى اليد.. آلات كاتبة"، بالإضافة إلى مجموعة من مطاحن البن والبرادات النحاسية.

أثار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء الديانة من الأوراق وشهادات التخرج من كليات الجامعة، جدلًا بين طلاب الجامعة.

شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا والمطرب محمد رشاد الحاصل على لقب "آراب أيدول"، مساء أمس الأحد، حفلا ضخما داخل جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة.

بدأ أعضاء مجلس النواب فى التوافد إلى مقر المجلس منذ قليل، لحضور الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، والتى سيتم خلالها أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية وعرض القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية وإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

وصلت بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الاثنين، عائدة من جنوب إفريقيا.

ووصلت البعثة على متن رحلة مصر للطيران رقمMs840 والقادمة من جوهانسبرج، وسط تدابير أمنية مشددة من رجال الشرطة بالمطار، واستنفار عناصر القوات الخاصة لمنع الاحتكاك بلاعبى الفريق فور خروجهم من دائرة المطار.