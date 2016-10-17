23 نوفمبر.. ثاني جلسات دعوى اثبات طلاق «علياء عساف» من زوجها

أجلت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، أولى جلسات دعوى اثبات الطلاق – التي أقامتها الفنانة علياء عساف، والشهيرة بـ “أم الشحات” – بعد اكتشافها عدم تسجيل طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عماد الدين، في السجلات الرسمية إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل.

وكشف المحامي عُمر عبدالرحمن – حسبما أفاد مراسلنا – أن مستند ورقة الطلاق لم يتم تسجيله من قِبل زوجها رجل الأعمال محمد عماد الدين، في السجلات الرسمية، مشيرًا إلى أن المأذون الذي تولى القيام بإجراءات طلاقها من زوجها “مزور وسبق سجنه في قضية تزوير”.

وأضاف محامي الفنانة الشابة، أن الدعوي الخاصة باثبات طلاق الفنانة علياء عساف حملت رقم (929 لسنة 2016).

وقال دفاع علياء عساف – في صحيفة الدعوى – إن موكلته تزوجت من المدعو محمد عماد الدين، بصحيح العقد الشرعي في 5 يونيو 2015، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولكنها طلقت منه بموجب إشهاد طلاق في 22 مارس 2016، على يد مأذون ناحية كفر الخضيري – التابع للمحكمة طلقة أولى بائنة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

وشدد الدفاع، على أن الفنانة سوف تحضر أمام المحكمة بالجلسات المقبلة، لتسرد الواقعة التي حدثت معاها أمام المحكمة، ولفت إلى أن المأذون وزوجها فعلوا بها ذلك وأنها حينما توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية للحصول على بيان طلاقها من زوجها تبين عدم تسجيل إشهاد الطلاق في السجلات الرسمية لذلك أقامت الدعوى.